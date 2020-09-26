شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات الأهلي وطنطا.. سداسية حمراء و«هاتريك» للخطيب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره طنطا، مساء اليوم السبت بملعب السلام، بمنافسات الجولة 30 لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2019-2020.
الفريقان تقابلا في السابق خلال 25 مباراة بالدوري الممتاز، ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في 20 مباراة مقابل 5 تعادلات، دون أي انتصار لأبناء السيد البدوي.
وأمطر مهاجمو الأهلي شباك طنطا بـ52 هدفاً مقابل 8 أهداف لأبناء الغربية.
ويعتبر الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين بلقاء الدور الثاني لموسم 1975-1976 وانتصار الأحمر بسداسية نظيفة.
محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، هو الوحيد الذي استطاع تسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك» في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري الممتاز.
واستطاع الضظوي نجم الأهلي من تسجيل أول أهداف مواجهات الفريقين، وذلك في لقاء موسم 1956-1957.
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