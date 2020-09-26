شكرا لقرائتكم خبر عن مطروح تبدأ اختبارات البطل الأوليمبي والموهوبين 1 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ الخميس المقبل اختبارات انتقاء الناشئين للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمطروح، وذلك في ألعاب المصارعة والملاكمة والجودو وألعاب القوى بسيوة ومطروح، تحت رعايةالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضح خالد عبدالحميد محمد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح، أن إدارة الرياضة بالمديرية ستجرى اختبارات انتقاء الناشئين للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، في المواعيد والأماكن التالية: في لعبة الجودو مواليد (٢٠٠٩-٢٠١٠) بمركز شباب مطروح يوم الخميس 1 أكتوبر المقبل، وفي ألعاب القوى مواليد ( ٢٠٠٩-٢٠١٠ ) بالقرية الأولمبية بسيوة يوم 30 أكتوبر، وبمركز شباب مطروح يوم 31 أكتوبر، والملاكمة مواليد ( ٢٠٠٨- ٢٠٠٩) بمركز شباب مطروح يومي ٢-٣ نوفمبر القادم، والمصارعه مواليد ( ٢٠٠٩ -٢٠١٠) بمركز شباب مطروح يوم 7 نوفمبر 2020.

وأوضح مدير عام الشباب والرياضة بمطروح أنه على من يرغب الاستفسار أو الاشتراك في الاختبارات؛ التوجه إلى إدارة الرياضة، والتقدم بالأوراق الآتية: 4 صور شخصية، شهادة الميلاد كمبيوتر ( صورة ) وذلك من خلال الكابتن محمد أنور، مدير إدارة الرياضة، والكابتن تامر شطا، المشرف العام للمشروع.