شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح بتعيين أسامة حسني مديرًا للكرة في الأهلي.. و«الخطيب» يرفض والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اقتراح لجنة التخطيط بتعيين أسامة حسني مديرًا للكرة بالفريق الأول، خلفًا لسيد عبدالحفيظ، حال اتخاذ قرارًا برحيله في الفترة المقبلة.
ووفقًا لمصدر في النادي، فإن «عبدالحفيظ» فشل في إدارة العديد من الملفات الحاسمة والمهمة في إدارة الكرة، وخصوصًا ملف المدير الفني رينيه فايلر، الذي اقترب من الرحيل بشكل نهائي، وهو ما دفع الإدارة للتفكير في تولي «حسني» منصب مدير الكرة.
وأشار المصدر إلى أن لجنة التخطيط أوصت بضرورة إبعاد «عبدالحفيظ» عن الفريق الأول، بعدما وصلت العلاقة بينه وبين اللاعبين والمدير الفني لطريق مسدود، وبات من الصعب استمراره في منصبه، واقترحوا على رئيس النادي الاستعانة بأسامة حسني للاستفادة من خبرته في التعامل مع اللاعبين، إلا أن «الخطيب» رفض فكرة تعيين «حسني» لتفادي القيل والقال، وطالب اللجنة بترشيح أسماء أخرى غير زوج نجلته.
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