شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يجهز على عاشور بديلًا لـ«النحاس» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع مجلس إدارة نادي المقاولون العرب العديد من السيناريوهات القابلة للتنفيذ فورًا خوفًا من رحيل عماد النحاس المدير الفني للفريق الكروي الأول إلى النادي الأهلي لتولي مهمة المدير الفني المؤقت للأحمر لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.
ووفقا لعضو في الجهاز الفني للمقاولون- رفض ذكر اسمه- فإن على عاشور، نجم الفريق السابق والمدير الفني الحالي لمصر المقاصة، سيكون الخيار الأول أمام إدارة الجبل الأخضر للاستعانة لقيادة ذئاب الجبل في حالة رحيل «النحاس» لناديه الاهلي.
وتسعي إدارة المقاولون العرب لمنح الفرصة لابناء النادي مثل على عاشور، كما منحوها من قبل لرامي عادل ومحمد عودة ومحمد العقباوي أبناء الجيل الذهبي للفريق في 2004 و2005.
وكان على عاشور قد فاز على عماد النحاس في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري.
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