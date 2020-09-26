شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مونديال اليد.. 5 نجوم مصرية تتألق في ملاعب أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشهر قليلة تفصيلنا عن انطلاقة كأس العالم لكرة اليد، والذي من المنتظر أن تستضيفه مصر في الفترة من 14 وحتى 31 يناير القادم، فيما يتسلح الفراعنة في رحلتهم لإثبات الذات على أرضهم بعدد من النجوم التي تتلألأ في الملاعب الأوروبية، على رأسهم "مو" كرة اليد المصرية.

«المصري اليوم» تلقي الضوء على 5 أسماء مصرية تصنع التاريخ وتتألق في الملاعب الأوروبية لكرة اليد.

1. محمد هشام سند

«مو» كرة اليد المصرية، الذي بدأ ممارسة اللعبة في الثامنة من عمره، وانضم إلى نادي الزمالك قادمًا من هليوبوليس، ثم انتقل إلى نادي كوملوي بالدوري المجري، وأثبت سند قدراته أمام العالم في ريو دي جانيرو 2016 إذ أحرز 18 هدف لصالح المنتخب المصري في 5 مباريات، فيما احتل الفراعنة المركز الخامس في مجموعتهم.

وفي عام 2017 انتقل سند إلى نادي نيم الفرنسي وفاز بجائزة أفضل جناح أيمن في الدوري الفرنسي، ويذكر أن النادي يحتل المركز الثالث في الدوري الفرنسي برصيد 26 نقطة من 18 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن نانت صاحب المركز الثاني.

2. محمد ممدوح هاشم

لاعب الزمالك السابق ودينامو بوخارست الروماني حاليًا، صاحب لقب أفضل لاعب في لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائي ببطولة أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021، حصل على لقب دوري أبطال أوروبا لعام 2018 مع فريقه مونبيليه الفرنسي آنذاك، وفاز «هاشم» مؤخرًا ببطولة أمم أفريقيا رفقة لمنتخب مصر لعام 2020 من تونس، وذلك للمرة الثانية في مسيرته بعد الفوز في البطولة أيضا عام 2016.

وأعلن اللاعب مؤخرا تمديد تعاقده مع نادي دينامو بوخارست الروماني.

3. يحيى خالد

لاعب المنتخب الوطني، الذي بدأ قصته مع كرة اليد كلاعب لنادي الجزيرة مرورًا بنادي الزمالك، حتى وصل للاحتراف في صفوف فريق نادي «فيزبريم» المجري، والذي تألق في مباريات دوري أبطال شرق أوروبا ضد الفريق الكرواتي.

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وحصل «خالد» على لقب أفضل ظهير أيمن في بطولة أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021، كما توج بلقب دوري الجنوب الشرقي لكرة اليد، بعد تسجيل ثلاثة أهداف والتغلب على فريق فاردار المقدوني، ويستعد "خالد" للمشاركة في بطولة العالم في نسختها الـ 27 والتي تستضيفها مصر خلال شهر يناير 2021.

4. كريم هنداوي

حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة اليد، لعب بالنادي الأهلي ثم انتقل إلى القلعة البيضاء، وتعاقد مع نادي بشتكاش التركي لمدة موسمين، توج خلالهما بالدوري التركي وكأس تركيا والسوبر المحلي، وفي عام 2019 تعاقد مع نادي كونستانتا الروماني لمدة عامين، ليصبح ثالث مصري يشارك في الدوري الروماني.

5. أحمد خيري

لاعب نادي ستيوا بوخارست الروماني، والذي بدأ قصته مع النادي الأهلي، وقد شارك صاحب الـ 24 عام في بطولتي العالم السابقتين مع المنتخب المصري عام 2019، وحصل على المركز الثامن، كما يعد ثالث مصري يشارك في الدوري الروماني لكرة اليد في موسم 2020-2021.