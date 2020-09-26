شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبد الوهاب يعد بطفرة في قطاع السلة بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد ياسر عبدالوهاب المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين والانسات لكرة السلة بنادي الزمالك بإحداث طفرة في قطاع السلة والبحث عن المواهب الجديدة لتدعيم الفرق المختلفة بها خلال الفترة المقبلة.

ووجه «عبدالوهاب» الشكر إلى مجلس الإدارة والمستشار مرتضي منصور رئيس النادي وأحمد عادل عبدالفتاح عضو المجلس على ثقتهم فيه ووعدهم بانه سيكون عند حسن الظن .

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك قد قرر تعيين ياسر عبدالوهاب مديرًا فنيًا عامًا لقطاع الناشئين والآنسات لكرة السلة بالنادي.

ولعب ياسر عبدالوهاب للزمالك في التسعينيات وقاده في أكثر من بطولة إفريقية وعربية، وحصل معه على عدد من البطولات، كما شارك مع المنتخب الوطني في عدد من البطولات العربية والإفريقية.

وحصل «عبدالوهاب» على دراسات متقدمة في التدريب بمصر والإمارات والبحرين.

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