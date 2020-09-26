شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي للاعبي الزمالك: «عايز أسيب ذكرى حلوة للجمهور في آخر يوم مع الفريق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب طارق يحيى، المدير الفني المؤقت للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، اللاعبين بضرورة الفوز على الجونة، غدًا، في الدوري، مؤكدًا أنه يطمح في اقتناص ثلاث نقاط تعزز من موقف الأبيض في الانفراد بالمركز الثاني.

وقال «يحيي» للاعبيه في ختام مران اليوم، والذي يعد المران الأخير له مع الأبيض: «عايز أسيب ذكري حلو ونتيجة إيجابية في أخر يوم عمل لي معكم في قيادة الفريق، مضيفًا :الفوز هو الخيار الوحيد في مباراة الغد أمام الجونة».