شكرا لقرائتكم خبر عن ممفيس ديباي يدعم هجوم برشلونة بعد رحيل القناص الأورجوياني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ماركا» الإسباني عن اقتراب ممفيس ديباي، مهاجم ليون، لصفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية التي أوشكت على الانتهاء خلال الشهر المقبل.

وأكد التقرير، أن مهاجم ليون سيكون بديلًا ناجحًا للمهاجم الأورجوياني لويس سواريز، الذي رحل وانضم رسميا لصفوف أتلتيكو مدريد الإسباني، صباح أمس، بعد خروجه من حسابات المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة.