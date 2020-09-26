شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يؤازر الزمالك أمام الجونة غدًا من الاستاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفق البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني الجديد للفريق الكروي بنادي الزمالك، مع مسؤولي النادي على حضوره لمباراة الفريق، غدًا الأحد، أمام الجونة في الدوري من المقصورة الرئيسية للاستاد.
ويرغب باتشيكو في التعرف على لاعبي الفريق على أرض الواقع في مباراة قوية ومهمة مثل مباراة الجونة، غدًا.
ومن المقرر بشكل نهائي أن يبدأ باتشيكو مهام عمله مع الفريق، بداية من صباح الاثنين، بقيادة المران الاول له.
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