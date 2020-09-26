شكرا لقرائتكم خبر عن «دي خيا»: استعدت مستواي الفني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مدح الحارس الإسباني، ديفيد دي خيا، لاعب مانشستر يونايتد، في إمكانياته، خاصة بعد حلقات الهجوم الذي تعرض له مؤخرًا بسبب انخفاض مستواه الفني خلال الموسم الماضي مع "الشياطين الحمر".
ووفقًا لما نشره موقع "ديلي ميل"، قال الحارس الإسباني: «إنني حاليا استعادت مستواي الفني، وقادر على حراسة عرين المان يونايتد بكل شراسة وقوة».
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