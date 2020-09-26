بيرلو: نتطلع للفوز على روما وموراتا الحل الامثل لنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020

تحدث أندريا ​بيرلو​ مدرب يوفنتوس الايطالي عن المواجهة المرتقبة للفريق امام روما، بالاضافة الى التعاقد مع الفارو ​موراتا​ مهاجم اتلتيكو مدريد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي لمواجهة روما:" انا سعيد للغاية بعودة موراتا، نحتاج لمهاجم مثله، انه الحل الأمثل لنا لأنه يعرف النادي جيدًا".

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وأضاف:" موراتا لاعب مميز فنيًا وتكتيكيًا، سندرس إمكانية اللعب بـ رونالدو وكولوسيفسكي وموراتا معًا".

واشار:" سندخل بتشكيلة مميزة من اجل الفوز على روما، دي تشيليو متاح مثل الأسبوع الماضي، بينما بيليغريني ذهب معارًا لجنوى للعب بصورة اكثر".

وأردف:" الدوري الإيطالي صعب، ليس هناك مرشح للقب، يجب أن نقاتل حتى الجولة الأخيرة للتفوق على جميع المنافسين".

واختتم:" الفريق يستجيب بشكل كبير في التمارين، التدريب دائمًا ما يكون مختلفا عن خوض المباريات، اعمل للحصول على كل شيء من اللاعبين من اجل التحكم بنتائج المباريات".