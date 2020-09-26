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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيرلو: نتطلع للفوز على روما وموراتا الحل الامثل لنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020
تحدث أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس الايطالي عن المواجهة المرتقبة للفريق امام روما، بالاضافة الى التعاقد مع الفارو موراتا مهاجم اتلتيكو مدريد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي لمواجهة روما:" انا سعيد للغاية بعودة موراتا، نحتاج لمهاجم مثله، انه الحل الأمثل لنا لأنه يعرف النادي جيدًا".
وأضاف:" موراتا لاعب مميز فنيًا وتكتيكيًا، سندرس إمكانية اللعب بـ رونالدو وكولوسيفسكي وموراتا معًا".
واشار:" سندخل بتشكيلة مميزة من اجل الفوز على روما، دي تشيليو متاح مثل الأسبوع الماضي، بينما بيليغريني ذهب معارًا لجنوى للعب بصورة اكثر".
وأردف:" الدوري الإيطالي صعب، ليس هناك مرشح للقب، يجب أن نقاتل حتى الجولة الأخيرة للتفوق على جميع المنافسين".
واختتم:" الفريق يستجيب بشكل كبير في التمارين، التدريب دائمًا ما يكون مختلفا عن خوض المباريات، اعمل للحصول على كل شيء من اللاعبين من اجل التحكم بنتائج المباريات".
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