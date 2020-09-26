البريميرليغ: تقنية الفيديو تمنح الفوز لليونايتد على مضيفه برايتون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020

ضمن فعاليات الجولة 3 من منافسات ​الدوري الانكليزي​ الممتاز " البريمرليغ "، حقق نادي مانشستر يونايتد فوزاً محظوظاً امام برايتون وبواقع 3-2 ونجح اليونايتد من استغلال الفرص التي سنحت له ليخطف التقدم بينما اهدر برايتون 4 اهداف محققة بعد ارتطام تسديدتين بالقائم وتسديدتين بالعارضة وكان برايتون الطرف الافضل ولكن الحظ عانده في استغلال الفرص التي سنحت لهم.



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وبدأ الشوط الاول بطريقة مميزة من قبل لاعبي برايتون حيث ضغطوا بقوة على مرمى الشياطين الحمر وتحصّل ليوناردو تروسارد على محاولة خطيرة ولكن تسديدته ارتطمت بالقائم وبعدها تحصّل لاعب برايتون طارق لامبتي على محاولة خطيرة ولكن تسديدته مرت بمحاذاة القائم، وبعدها حاول ابناء المدرب اولي غونار سولسكايير ايجاد ايقاعهم الهجومي ليهدر انطوني مارسيال فرصة مؤاتية امام المرمى وحافظ لاعبو برايتون على خطورتهم الكبيرة وسط عجز كبير للاعبي اليونايتد في هذا الشوط وواصل القائم وقوفه الى جانب الحارس دافيد دخيا حيث حرم القائم الايسر ليوناردو تروسارد من هدف محقق بعد تسديدة قوية وبعدها تألقت العارضة في ابعاد هدف محقق لبرايتون بعد رأسية جميلة من آدم وبستر وبعدها الغى حكم اللقاء هدف لمايسون غرينوود بداعي التسلل وفي الدقيقة 39 تحصّل برايتون على ضربة جزاء انبرى اليها نيل موباي بطريقة رائعة ليخطف هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 40 قبل ان يردّ بسرعة الشياطين الحمر بهدف التعادل عبر المدافع جيري ماغواير في الدقيقة 43 بتمريرة حاسمة من نيمانيا ماتيتش لينتهي هذا الشوط بالتعادل الايجابي وبواقع 1-1.

وبدأ الشوط الثاني بطريقة قوية من قبل لاعبي اليونايتد حيث ضغطوا بقوة على مرمى برايتون والغى حكم اللقاء هدف لماركوس راشفورد في الدقيقة 52 بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية الفيديو وواصل الشياطين ضغطهم وتمكن راشفورد من خطف هدف جميل في الدقيقة 55 بعد تمريرة رائعة من برونو فيرنانديز، وبعدها ضغط لاعبو برايتون بقوة من اجل خطف هدف التعادل وتحصّل سالمون مارش على تسديدة جميلة ولكنها ارتطمت بالقائم ليواصل الحظ السيء معاندة لاعبي برايتون وحاول لاعبو برايتون الضغط بقوة على مرمى الخصم في ظل تنظيم دفاعي مميز للاعبي اليونايتد، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة تصدت العارضة لتسديدة قوية من ليوناردو تروسارد ليواصل الحظ السيء مطاردة لاعبي برايتون حيث فشلوا في اقتناص هدف التعادل وبدوره اهدر سالمون مارش محاولة خطيرة امام مرمى اليونايتد بعد تسديدة علّت العارضة وبعدها تصدى الحارس دي خيا لمحاولة خطيرة من تروسارد قبل ان يتمكن سالمون مارش من خطف هدف التعادل برايتون في الدقيقة 95 وفي الدقيقة 96 تحصّل اليونايتد على ضربة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو وتمكن برونو فيرنانديز من خطف ثالث للشياطين الحمر لتنتهي المباراة بفوز اليونايتد وبواقع 3-2.