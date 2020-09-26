شكرا لقرائتكم شوبير يحذف تغريدة فنكوش القرن بعد لحظات من تصريح مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الإعلامي أحمد شوبير بحذف التغريدة الخاصة به من على حسابه بموقع تويتر، والتي سخر خلالها من قضية نادي القرن، والتي أثارها الزمالك خلال الفترة الماضية، للمطالبة بحقه في الحصول على لقب نادي القرن العشرين الذي ذهب لغريمه الأهلي.

وكتب شوبير عبر حسابه: "يا ترى اخبار فنكوش القرن ايه؟"، وهي التغريدة التي قام بحذفها فيما بعد.

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وجاء تصرف شوبير بحذف التغريدة بعد لحظات من تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك والذي انتقد فيها تغريدة شوبير وأكد أنه سيقوم بحذفها وهو ما حدث بالفعل.

وسخر مرتضى منصور من التغريدة التي نشرها أحمد شوبير وفيها إسقاط على مطالبة الزمالك بأحقيته فى لقب نادي القرن، واصفا إياها بالتافهة مشددا أنه بالأمر سيتم إزالة هذه التغريدة.