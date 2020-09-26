شكرا لقرائتكم رسميا.. الاتحاد السكندرى ينهى التعاقد مع انيس سالتو بالتراضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انهى مجلس اداره نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى التعاقد مع المحترف الليبى انيس سالتو بالتراضى فى الجلسة التى جمعت بين رئيس النادى واللاعب والتى انتهت منذ قليل بعد بعد موافقة المدير الفنى طلعت يوسف.
وكان ازمة قد نشبت بين المدير الفنى طلعت يوسف و انيس سالتو بعد استبعاد الاخير من قائمة مباراة انبى واعترض اللاعب على خروجه من القائمه بشكل لا يتناسب مع اسم نادى الاتحاد فقام طلعت يوسف بتحويل المهاجم الليبى للتحقيق وتفويض المجلس فى اتخاذ القرار المناسب له.
وصرح انيس سالتو من قبل بانه لاعب محترف وليس من اللاعبين "العياشة" التى تحصل على مرتب دون اللعب وانه دولى واحرز مع منتخب بلاده ٦ اهداف ورغم اتخاذه قرار سابق بالرحيل الا ان تمسك المدير الفنى به وراء عودته الى مصر مرة اخرى رغم الظروف الصعبة.
وقال سالتو مندهش من تصرفات المدير الفنى رغم التزامى بالتدريبات و جميع الامور الادارية.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. الاتحاد السكندرى ينهى التعاقد مع انيس سالتو بالتراضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.