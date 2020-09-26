شكرا لقرائتكم مختار يحذر لاعبي الإنتاج من خطورة دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه من خطورة فريق وادى دجلة رغم تراجع نتائجه بالفترة الأخيرة مشدداً على ضرورة التركيز من بداية المباراة وحتى صافرة النهاية لضمان الخروج بالنقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز جدول الدورى وتوديع شبح الهبوط نهائياً قبل الاسابيع الأخيرة للمسابقة .

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ويخضع اليوم السبت ، فريق الانتاج الحربى لتحليل رابيد تيست استعداداً لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الخامسة والنصف عصر الاثنين المقبل على ستاد الاهلى والسلام ضمن مواجهات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري العام ، وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى صفحة مباراة المصرى البورسعيدى التى أقيمت عصر الخميس على ستاد برج العرب بالاسكندرية بالجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الايجابى 2-2 بين الفريقين ، ويعكف الجهاز الطبى بالانتاج الحربى على تجهيز معاذ الحناوى لاعب الفريق للمباريات المقبلة بسبب إصابته بشد فى العضلة الأمامية وغيابه عن المباريات الاخيرة.

ومنذ عودة مسابقة الدوري من التوقف عانى الإنتاج الحربى من إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا حيث لعب 11 مباراة خسر 6 لقاءات وفاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراتين ، حيث تعادل مع الأهلى بهدف لكل فريق ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من إنبى بهدفين دون رد ثم خسر من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من الطلائع بهدف دون رد ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف ثم فاز على طنطا بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من أسوان بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك بهدف دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق.ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم بعد تسجيله 6 أهداف.