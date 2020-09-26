كل المعلومات عن مواجهة الزمالك والجونة

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جدة - عمرو شويل يدخل فريق الزمالك تحدي محلي جديد ضمن منافسات الدورى المصري الممتاز، عندما يستضيف نظيره الجونة، فى اللقاء الذى سيجمع بينهما فى الثامنة من مساء غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من مسابقة الدورى، والتى ستقام على ستاد القاهرة، حيث يعتبر الأبيض المباراة فرصة لتحصيل النقاط الثلاثة والحفاظ على مركزه فى جدول ترتيب الدورى الذى توج بلقبه الأهلى رسميًا للمرة 42 فى تاريخه، وذلك فى ظل المنافسة بين الأبيض وفريقى بيراميدز والمقاولون العرب، على المركز الثانى من أجل حصد بطاقة المشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، وذلك لغلق ذلك الملف قبل مواجهة الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب بين الفريقين فى المغرب، يوم 18 من شهر أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراة العودة بمصر يوم 24 من الشهر نفسه، لذا يسعى الأبيض لإنهاء ملف الدوري مبكراً من أجل التركيز التام في المواجهة الأفريقية.

موقف الفريقان قبل اللقاء

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبيه 40 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا اعتباريًا بنتيجة 2/0، فى مباراته أمام الأهلى فى قمة الدور الأول من المسابقة المحلية، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافيه من رصيده مع نهاية الموسم الجارى، فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل لاعبيه 24 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

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أرقام.. الزمالك ضد الجونة.. الأبيض يتفوق بنتيجة 6 / 1

واجه الزمالك فريق الجونة فى 11 مباراة من قبل، من بينهم مباراة واحدة فى كأس مصر، حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات فيما فاز الجونة فى مباراة واحدة، سجل الزمالك 18 هدفًا فى شباك الجونة فى المقابل استقبلت شباكه 9 أهداف.

ويعتبر محمود شيكابالا، قائد الزمالك، هو هداف الفريق أمام الجونة، حيث شارك أمامه فى 6 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراة وهُزم فى مثلها، فيما سجل 3 أهداف وصنع هدفًا، ويغيب شيكابالا عن لقاء الغد بسبب إصابته فى الركبة.