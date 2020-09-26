شكرا لقرائتكم قائدة طائرة الأهلي تتخطى المسمار بـ8 ألقاب في صدارة الأكثر تتويجا بالبطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتخطى نهلة سامح قائدة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى ، حسام عاشور قائد الأهلى لفريق كرة القدم الذى أنهى مشواره مع الفريق بنهاية هذا الموسم من حيث رصيد البطولات التى حققتها مع القلعة الحمراء ،حيث حققت 45 بطولة بواقع 17 دورى - 17 كأس مصر - 6 أفريقيا للأندية - 5 بطولة عربية و كانت أخرها تحقيق لقبى الدورى و كأس مصر مع الأحمر هذا الموسم .

و تتفوق نهلة سامح على عاشور بـ 8 بطولات حيث إنه رصيده 37 بطولة فقط مع الأهلي منها 13 لقباً للدوري، بينما يرفع رصيده من الألقاب بشكل عام إلى 37 بطولة جميعها مع الأهلى الذى لم يلعب عاشور لغيره على مدار مسيرته الكروية.

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ويعد حسام عاشور أكثر لاعب مثل النادى الأهلي، حيث شارك فى 514 مباراة مع الفريق الأول بالمارد الأحمر، فى مختلف المباريات سواء المحلية أو الإفريقية أو القارية، أحرز خلالهم 3 أهداف كانوا جميعًا فى مسابقة الدورى العام ، وكان عاشور نواة للجيل الذهبى للنادى الأهلى فى بداية الألفية، حيث تم تصعيده من قِبَل مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسطورى للقلعة الحمراء عام 2004.

"مسمار" وسط الأهلى حصد 37 لقباً مع النادى الأهلى، ولا ينافسه فى هذا الرقم سوى عمره الذى وصل إلى 34 عاماً، بطولات عاشور جاءت بواقع الدورى المصرى 13 مرة، السوبر المصرى 10 مرات، دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، السوبر الإفريقى 5 مرات، كأس مصر 3 مرات وبرونزية بطولة كأس العالم للأندية.