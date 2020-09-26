شكرا لقرائتكم سر تعاقد الأهلي مع بيكهام بالموسم الجديد ودور أحمد فتحى في الصفقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في وادي دجلة علي استعادة أحمد رمضان بيكهام بداية من الموسم المقبل مقابل 12 مليون جنيه مع امكانية إعارة 2 لاعبين من الفريق الأحمر لدجلة لمدة موسم.

ويكشف الخليج 365، سر اختار الأهلي بيكهام لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد رغم عرض عشرات اللاعبين علي إدارة الكرة بالقلعة الحمراء.

ويكمن سر تعاقد الأهلي مع بيكهام، لكونه لاعب جوكر يجيد اللعب في 3 مراكز وهي المساك والديفندر والظهير الأيمن، وبالتالي سيعوض غياب المدافع محمود متولي والذي تأكد غيابه عن الفريق في الموسم الجديد بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي والديفندر حسام عاشور والذي رحل عن الأهلي على خلفية حدوث أزمة بين الطرفيين، وأخيرا الظهير الأيمن أحمد فتحي والذي رفض تجديد عقده مع الأهلي وفضل الانتقال لبيراميدز بداية من الموسم الجديد.

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وأضاع مسئولو الأهلي، وبالتحديد عدلى القيعي مدير التعاقدات وقتها، عقد بيع بيكهام لدجلة والذى يمنح النادي أولوية شراء اللاعب، بعد دخوله فى صفقة شراء محمد محمود من دجلة نهاية موسم 2018 ليتم الاتفاق على خصم قيمة بيعة من قيمة شراء محمد محمود، واستدعى الخطيب عدلى القيعي مدير التعاقدات وقتها والذى تولى المسئولية بعد رحيل محمد فضل وقبل تولى أمير توفيق مدير التعاقدات الحالى المسئولية، وتم تشكيل لجنة للبحث عن العقد ولكن دون جدوى.

ويمنح العقد الضائع الأهلى الحق فى استعادة بيكهام مقابل 5 ملايين جنيه بالإضافة لقيمة شرائه، حال طلب عودته فى الموسم الأول، مع زيادة 5 ملايين جنيه فى كل موسم يتأخر الأهلى فى طلبه، فى الوقت الذى لن يستطيع أى نادٍ آخر الدخول فى صفقة شرائه إلا حال رفض الأهلى التعاقد مع اللاعب، ويحق للأهلى استعادة بيكهام فى الموسم الجديد مقابل 15 ملايين جنيه على أن يزداد الرقم 5 ملايين جنيه مع كل موسم، وهو البند الذى وقع عليه ناديا الأهلى ودجلة.

وحصل مسئولو الأهلى توقيع أحمد رمضان بيكهام لتدعيم دفاع الفريق في الموسم الجديد، ووافقت لجنة التخطيط بعد التشاور مع السويسري رينيه فايلر على استعادة اللاعب، ويحظى بيكهام بثقة عدداً من صناع القرار الكروي في الأهلي، خاصة أنه لاعب جوكر يُجيد اللعب فى أكثر من مكان منهم المساك والمدافع الأيمن والوسط المدافع، كما أنه ظهر بشكل جيد مع دجلة منذ انتقاله إليه، كما شارك مع المنتخب الأوليمبى فى بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتى استضافتها مصر وفازت بلقبها لتصعد مباشرة لأولمبياد طوكيو.