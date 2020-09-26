شكرا لقرائتكم أحمد كشرى يستعين بالإنتاج الحربى لدراسة قوة وضعف المصرى بالفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس أحمد عبد المنعم كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، نادى المصرى عن طريق فيديو مباراته مع الإنتاج الحربى بالجولة الماضية فى الدورى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2 بين الفريقين، وذلك لدراسة نقاط القوة والضعف بالفريق البورسعيدى، قبل مباراة أبناء الجنوب المرتقبة أمام المصرى والتى يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، ويطمح لاعبو أسوان لاستعادة النتائج الإيجابية بعد الخسارة التى تلقوها أمام الجونة بالجولة 29 بهدف نظيف.

فى سياق متصل، أعرب مسئولو أسوان عن قلقهم من المستوى التحكيمى فى المباريات المقبلة التى تنتظر الفريق مع ختام مسابقة الدورى العام، خاصة فى ظل اشتعال المنافسة على البقاء فى البطولة المحلية، وقال مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "أسوان أكثر الفرق التى تعرضت لظلم تحكيمى، والجميع شاهد ما حدث فى مباراة بيراميدز التى خسرها الفريق الجنوبى بهدفين مقابل هدف، ومباراة سموحة التى انتهت بالتعادل، وأخيراً مباراة الجونة التى خسرها الفريق بخطأ تحكيمى أيضاً"، على حد قوله.

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وأضاف عضو مجلس إدارة أسوان، هدف الجونة الجميع أكد أنه لم يكن صحيحاً، والدليل على ذلك هو إلغاء هدف مشابه له تماماً فى مباراة حرس الحدود والطلائع بالجولة 29، نريد فقط أن نحصل على حقوقنا لتحقيق حلمنا بالبقاء.