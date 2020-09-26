شكرا لقرائتكم يونايتد يتغلب على برايتون في مباراة مثيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق فريق مانشستر يونايتد أول انتصار له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، هذا الموسم، بفوزه على برايتون 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثالثة من المسابقة.

وسجل أهداف مانشستر يونايتد لويس دينك، لاعب برايتون، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 43 وماركوس راشفورد في الدقيقة 55، وبرونو فيرنانديز في الدقيقة في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة من ركلة جزاء فيما سجل هدفي برايتون نيال موباي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء وسولومون مارش في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وحصد مانشستر يونايتد أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، إذ أن مباراته الأولى في الدوري أمام بيرنلي تأجلت، وخسر في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس 1 - 3.

فيما توقف رصيد برايتون عند ثلاث نقاط، علما بأنه خسر أمام تشيلسي في الجولة الأولى 1 - 3 وفاز في مباراته بالجولة الثانية أمام نيوكاسل 3 - صفر.