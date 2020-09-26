شكرا لقرائتكم فورسبيرغ: لا نحتاج فيرنر لهزيمة بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال إميل فورسبيرغ، صانع ألعاب فريق لايبزج الألماني لكرة القدم، إن الفريق لديه ما يلزم للتغلب على بايرن ميونخ هذا الموسم، وذلك حتى في ظل غياب نجم الهجوم تيمو فيرنر، الذي رحل عن لايبزيغ وانضم إلى تشيلسي الإنجليزي.

وقال فورسبيرغ في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" اليوم السبت :"علينا تغيير الأمور الآن وقد قدمنا أداء جيدا أمام ماينز (في المرحلة الأولى من الدوري الألماني) لأن كل فرد تحمل المسؤولية".

وكان لايبزيغ استهل مشواره في الموسم الجديد من الدوري الألماني (بوندسليغا) بالفوز على ماينز 3 - 1 مطلع الأسبوع الماضي.

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وقدم الفريق أداء عزز ثقة اللاعب السويدي الدولي فورسبيرغ في أن لايبزيغ لديه ما يكفي من إمكانيات للتغلب على بايرن ميونخ الذي توج بلقب الدوري في المواسم الثمانية الماضية.

وقال فورسبيرغ :"كنا الفريق الوحيد الذي لم يخسر أمامه في الموسم الماضي. ويمكننا التغلب عليه إذا ظهرنا بمستو جيد".

وشدد فورسبيرغ على أهمية المباراة التي يخوضها لايبزج اليوم السبت أمام مضيفه باير ليفركوزن في المرحلة الثانية من البوندسليغا، وقال: "يمكننا وضع بصمة بالفوز. سيكون الفوز هناك (على ملعب ليفركوزن) صعبا على أي فريق هذا الموسم أيضا".