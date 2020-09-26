شكرا لقرائتكم كلوب يؤيد فكرة دعم الأندية المتضررة مالياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أنه يتعين على أندية دوري الدرجة الممتازة الإنجليزي لكرة القدم السعي لمد يد المساعدة إلى فرق الدرجات الأدنى في البلاد التي تعثرت ماليا جراء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتشرف رابطة كرة القدم الإنجليزية على بطولات الدوري للدرجات الثانية والثالثة والرابعة والتي تعتمد فرقها بدرجة كبيرة على إيرادات التذاكر في تأمين إدارة شؤونها والاستمرار في العمل.

وفي الأسبوع الماضي أرجأت الحكومة البريطانية خططها الخاصة بالسماح بحضور جماهيري محدود في المباريات بداية من أكتوبر المقبل بعد زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ويتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير كبير على أندية الدرجات الأدنى.

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وعن ذلك قال كلوب قبل مباراة فريقه حامل اللقب أمام أرسنال في الدوري يوم الاثنين: بصفة عامة وبكل تأكيد فإنه يتعين على من هم في وضع أفضل مساعدة من هم في وضع أسوأ، لا توجد إجابة محددة وعامة لذلك، الوضع في الوقت الحالي ليس جيدا تماما بالنسبة لجميع الأندية. لا أعرف كيف يمكن للحكومة التصرف في هذا الموقف. لكني أرى أنه يجب على كرة القدم أن تساعد نفسها.

وفي وقت سابق قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إن بدايته من أسفل هرم كرة القدم في البلاد ساعدته على فهم التحديات التي تواجهها هذه الأندية.

وقال كريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد إنه يتعاطف مع هذه الأندية التي تعاني ماليا وإن ناديه سيساند أي توجه للمساعدة.