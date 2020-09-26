شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب المباركى يصل القاهرة غدًا.. وشرط وحيد لإتمام انتقاله لوادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل إيهاب المباركى، ظهير أيمن الترجى التونسى، القاهرة غدًا الأحد، لإنهاء اتفاقه مع مسئولى وادى دجلة للانتقال إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، لاسيما أن المباركى وضع شرطًا من أجل إتمام الصفقة باستمرار الفريق الدجلاوى فى بطولة الدورى المصرى الممتاز وعدم هبوطه للقسم الثانى، لاسيما أن موقف الفريق مازال حرجًا خاصة أنه يحتل المركز السادس عشر بجدول الدورى برصيد 28 نقطة.

وكشف مصدر مطلع أن المباركى سيصل القاهرة غدًا، على أن يحضر مواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الاثنين المقبل باستاد الأهلى والسلام، وأكد المصدر أن اللاعب أنهى كافة تفاصيل اتفاقه مع دجلة للانتقال لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، بشرط أن يستمر دجلة فى الدورى الممتاز.

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وكان مصدر مطلع بوادى دجلة قال فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه تم إرسال نسخة من العقود لإيهاب المباركى منذ عدة أشهر وتحديدًا خلال فترة توقف النشاط الرياضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وينص على ضم اللاعب لمدة 3 سنوات مقبلة فى صفقة انتقال حر.

وأكدت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية، انتهاء رحلة إيهاب المباركى مع فريق الترجى بعد فشل الطرفين فى التوصل لاتفاق حول تجديد عقد اللاعب بسبب تمسكه بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وأضافت الصحيفة أن المباركى اختار الدورى المصرى كوجهة مرتقبة فى الفترة المقبلة، موضحة أنه من المقرر أن يسافر اللاعب للتعاقد مع فريقه الجديد فى الأيام القليلة المقبلة.