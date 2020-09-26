شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وطنطا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى لخوض مباراة طنطا فى بطولة الدورى الليلة، وهى مباراة سهلة من الناحية النظرية ويخوضها المارد الأحمر بأعصاب هادئة، بعدما سبق وحسم بطولة الدورى قبل أسبوع تقريباً للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالي، لذا سيحاول الجهاز الفنى للفريق استمرار الدفع ببعض لاعبى الدكة والصاعدين، كما حدث فى لقاء فريق مصر الأخير الذى فاز به الأحمر بثلاثية نظيفة، وشهد مشاركة كهربا ووليد سليمان وأحمد فتحى فى التشكيل الأساسى، كما شهد ظهور الصاعد محمد فخرى، ونرصد فى التقرير التالى عدة معلومات خاصة بلقاء الليلة:

س: ما هو ملعب وموعد مباراة الأهلى وطنطا؟

ج: المباراة تقام فى الثامنة مساءً باستاد الأهلى بمدينة السلام وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الليلة.

س: ما هو ترتيب الفريقين قبل لقاء الليلة؟

ج: يدخل الأهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 76 نقطة، أما فريق طنطا فيدخل اللقاء مُتذيلاً قاع المسابقة برصيد 18 نقطة.

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س: وماذا عن نتائج الأهلى وطنطا هذا الموسم؟

ج: الأهلى فاز 24 مباراة والتعادل فى 4 مباريات والخسارة فى لقاء وحيد، وسجل 66 هدفاً واستقبلت شباكه 8 أهداف ليؤكد الأحمر أنه الأقوى هجوماً والأفضل دفاعياً، أما طنطا فقد فاز فى مباراتين فقط وتعادل فى 12 وخسر 15 لقاء وسجل لاعبوه 17 هدفاً ودخل مرماه 47 هدفاً.

س: من هو حكم مباراة الليلة؟

ج: أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة المباراة للحكم أحمد حمدي، ويعاونه رضا جبر مساعد أول، وأحمد الكيال مساعد ثانى، وشريف حسن حكما رابعا، وعمرو الشناوى حكما للفيديو، ويساعده محمد التابعي.

س: ماذا عن قائمة الأهلى لمباراة طنطا؟

ج:تضم قائمة الأهلى 21 لاعباً هم: محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وحمدى فتحى ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وأليو بادجى ومحمد مجدى أفشة وعلى معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايى ومحمد هانى وعربى بدر ومحمد فخرى، وخرج من القائمة كل من: وليد سليمان، أحمد فتحى وصالح جمعة وجيرالدو والصاعد محمد شكرى ومحمد محمود لأسباب فنية فيما يتواصل غياب على لطفى لإصابته بفيروس كورونا، فيما عاد للقائمة قفشة وحمدى فتحى بعدما تم استبعادهم من مباراة الأهلى الأخيرة أمام فريق مصر التى انتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة بسبب الإجهاد.

س: وماذا عن قائمة طنطا للأهلي؟

ج: تضم قائمة طنطا كلاً من: محمد أشرف، ومصطفى الكومي، وسليمان عبد ربه، ومحمود مسعود، ومحمد العشري، ومحمد الشاذلي، وإيهاب سمير، ومصطفى أمين ومحمد أسعد وأحمد الشناوى ووليد عادل وأحمد فهمى وأحمد الألفى ومحمد ماجد اونوش وحسين فيصل وحامد حمدان وعبدالرحمن الدح وهشام شعبان وهانى رشدى وإسلام فؤاد.