هل تكون مباراة طنطا لقاء الوداع بين فايلر والأهلى قبل "خميس الحسم"؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تكون مباراة الأهلى وطنطا لقاء الوداع بين فايلر وجماهير القلعة الحمراء ببطولة الدورى، حيث يواجه المارد الأحمر الترسانة فى كأس مصر الأربعاء المقبل؟.. سؤال بات يفرض نفسه على سطح الأحداث فى الشارع الكروى، لاسيما بعدما حددت إدارة النادى الأهلى الخميس المقبل موعداً نهائياً لإعلان موقفها من رينيه فايلر، وذلك بعد استيضاح كل الأمور وفى ضوء بنود التعاقد مع المدير الفني، كما أكدت الإدارة أن كل ما يترد فى وسائل الإعلام عن ترشيحات بديلة لخلافة فايلر كلام عار تماماً من الصحة ولم يتم التطرق إلى هذا الأمر، خاصة أن قرار الإدارة بخصوص المدير الفنى الحالى سوف يتحدد فى الموعد المشار إليه وبما يخدم مصلحة النادى ويحافظ على مسيرة الفريق محلياً وأفريقياً.

ويدخل فريق الأهلي فى الثامنة مساء اليوم السبت اختباراً كروياً سهلاً من الناحية النظرية عندما يواجه فريق طنطا باستاد الأهلى بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدورى الممتاز وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بأعصاب هادئة بعدما سبق وحسم بطولة الدورى قبل أسبوع تقريباً للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالي، لذا سيحاول الجهاز الفنى للفريق استمرار الدفع ببعض لاعبى الدكة والصاعدين كما حدث فى لقاء فريق مصر الأخير الذى فاز فيه الأحمر بثلاثية نظيفة وشهد مشاركة كهربا ووليد سليمان وأحمد فتحى فى التشكيل الاساسى كما شهد ظهور الصاعد محمد فخرى .

وحقق المارد الأحمر تقدمًا ملحوظًا على صعيد النتائج والأداء منذما خلف فايلر المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى الذى أقيل من منصبه بسبب الخروج من كأس مصر 2019 على يد بيراميدز ليصبح بطلا للرهان الرابح من مسئولى القلعة الحمراء.

وتعاقدت إدارة النادى الأهلى مع رينيه فايلر يوم 31 أغسطس 2019، بعقد مدته سنة واحدة، وقامت بتمديد تعاقده عاماً آخر فى يونيو الماضى، وقاد المدرب السويسرى المارد الأحمرفي 42 مباراة فاز في 32 لقاء وتعادل في 8 وخسر مباراتين وواحدة فى دورى الأبطال الأفريقى أمام النجم الساحلى التونسى، والثانية أمام الزمالك فى الدورى خلال أغسطس الماضى ، وسجل الفريق تحت قيادته 88 هدفا.

وأثار التعاقد مع فايلر حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أن مسؤولى الأهلي صرحوا بأن المدرب القادم سيكون اسمًا كبيرًا على المستوى العالم، ورغم التفاوض مع أكثر من مدرب كبير، أبرزهم الإيطالي "لوتشيانو سباليتي"، إلا أن مدير التعاقدات أمير توفيق عجز عن إيجاد صيغة تفاهم واضحة، والأمر نفسه خص المدرب البرازيلي الشهير مانو الذي سبق له تدريب منتخب البرازيل الأول ليتم إعلان التعاقد مع فايلر وسط جدل شديد من جمهور الاهلى لعدم شهرة المدرب السويسرى ولكن سرعان ماتغير الموقف وتحول للإشادة الكاملة بقدرات فايلر بعد نتائجه مع المارد الأحمر

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فايلر قاد الأهلى للفوز بكأس السوبر المصري 2018 بهزيمة الزمالك 2/3 في ملعب برج العرب بالإسكندرية، قبل أن يخسر بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 3/4 أمام الزمالك في نسخة كأس السوبر المصرى 2019 التي أقيمت فى الإمارات، واستطاع الصعود إلى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي ليضرب موعداً مع الوداد المغربى، بالإضافة لنجاح فايلر فى التتويج مع الاهلى بالدوري للمرة الخامسة على التوالى والثانية والأربعين فى تاريخ الأهلى محققاً سلسلة من الأرقام القياسية وقبل نهاية المسابقة بسبعة أسابيع كاملة وسط لقب الاكثر فوزاً والاقوى هجوماً والأقوى دفاعاً والاكثر كلين شيت.

شهد أداء الأهلى مع فايلر تباينا شديدا قبل فترة توقف الدوري بسبب جائحة كورونا أو بعد عودة المسابقة رغم أن المارد الأحمر تمكن من حسم اللقب لصالحه بشكل رسمي للموسم الخامس على التوالي والثانى والأربعين في تاريخه قبل سبعة أسابيع من نهاية المسابقة.

لعب الاهلى قبل فترة التوقف 17 مباراة فاز فى 16 وتعادل مرة واحدة وتربع على القمة برصيد 49 نقطة وسجل لاعبوه 46 هدفا وتلقت شباكه 4 أهداف فقط، وحقق الفوز على طنطا بخماسية دون رد كأكبر فوز.

بينما بعد عودة الدوري من تجميد كورونا لعب الأهلى 12 مباراة فاز فى 8 وهزم مرة واحدة أمام الزمالك وحقق ثلاثة تعادلات وحصد 27 نقطة من أصل 36 ، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 4 أهداف، وفاز على الإسماعيلى وأسوان ونادى مصر بثلاثة أهداف كأكبر نتيجة.

ضم الأهلي في عهد رينيه فايلر أكثر من لاعب مهم فى الميركاتو الصيفى 2019 مثل صانع الألعاب الدولى محمد مجدى قفشة من بيراميدز نظير 25 مليون جنيه مصرى، ولاعب الوسط الدفاعي المالي آليو ديانج من نادي مولودية الجزائر نظير 1.5 مليون دولار، ومدافع الإسماعيلى محمود متولى.

وخلال الميركاتو الشتوي 2020، أقنع رينيه فايلر إدارة الاهلي بإتمام التعاقد مع المهاجم السنغالي العملاق آليو بادجى من رابيد فيينا النمساوى بمبلغ فاق المليونى دولار، واستطاع اللاعب إثبات نفسه خاصةً بعد عودة النشاط المجمد بسبب فيروس كورونا المستجد فضلا عن التعاقد مع كهربا .

وقبل أسابيع طويلة من بداية الميركاتو الصيفي 2020، حسم الأهلي في عهد رينيه فايلر صفقة انتقال الجناح الدولي الشاب طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب مقابل حوالي 20 مليون جنيه مصري.