احتراف مصطفى محمد.. مجدي لمصراوي: أنصحه بالانتظار لما بعد أفريقيا والأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى أحمد مجدي، لاعب الزمالك والمنتخب السابق، أن مهاجم فريقه الحالي مصطفى محمد عليه الانتظار لما بعد النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا والأولمبياد المقبلة.

مصطفى محمد، كان قد صرح في حوار أجرته معه صحيفة فرانس فوتبول، بإنه يريد الانتقال لصفوف فنربخشة في الموسم المقبل بعد دخولهم في مفاوضات رسمية لضمه.

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الخليج 365، توجه لأحمد مجدي، لسؤاله عن رأيه في احتراف مصطفى محمد، ليرد بـ:"أرى أنه عليه إنهاء مشاركته مع الزمالك في دوري أبطال أفريقيا وكذلك الأولمبياد، مصطفى مهاجم واعد وإذا ظهر بصورة جيدة ستصله عروضاً جيدة، العالم كله سيكون مُشاهداً للأولمبياد".

وتابع مجدي:"مصطفى لازال صغير السن وفنربخشة لم يعد النادي القوي في تركيا كما كان من قبل ولن يُشارك في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا فلن يكون مُحفزاً لذا انصحه بالانتظار".

وأتم لاعب الزمالك الأسبق تصريحاته بـ:"مصطفى محمد لديه فرصة للتواجد مع المنتخب الأول ومن ثمّ مع ظهوره بصورة جيدة قد تصله عروضاً من الدوريات السويري أو فرق كبيرة في اليونان التي ربما تنقله لدوريات أقوى في أوروبا".