لاعب برايتون يحقق رقماً قياسياً في لقاء مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق لياندرو تروسار لاعب برايتون الإنجليزي، رقماً قياسياً خلال لقاء فريقه أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وخطف مانشستر يونايتد فوزاً قاتلاً في الدقيقة الأخيرة أمام برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالبريميرليج.

وشهدت مباراة الفريقين، تسديد لاعبي برايتون 4 كرات ارتطمت بالقائمين والعارضة، ولم يقم أي فريق بالدوري الإنجليزي بتحقيق هذا الرقم منذ موسم 2003-2004.

وكانت 3 كرات من نصيب لياندرو تروسار لاعب برايتون، وهو أول لاعب يسدد 3 كرات تصطدم بالقائمين والعارضة منذ كريستيانو رونالدو أمام نيوكاسل يونايتد في أكتوبر عام 2006، حينما كان البرتغالي لاعباً لمانشستر يونايتد.