مصدر مقرب يكشف.. كيف يفكر أزارو بشأن مستقبله مع الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر مقرب من المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي، أن اللاعب لم يخطر مسؤولي القلعة الحمراء بأي رغبة تخص مستقبله بعد، مشيراً الى أن اللاعب لم يحسم بعد قراره النهائي.

ومن المقرر أن ينضم أزارو لتدريبات الأهلي في الأيام المقبلة.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "أزارو لم يُحدد موقفه النهائي بعد سواء بالاستمرار مع الأهلي الموسم المقبل أو الرحيل".

وشدد "أزارو لا يمانع اللعب أيضا للاتفاق مرة أخرى رغم أزمته التي أدت لعدم استكمال الإعارة".

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وأضاف "حال استمرار رينيه فايلر مع الأهلي فأزارو يجد صعوبة في استكمال مشواره مع الفريق، هو مازال يترقب موقف النادي الرسمي من المدرب".

وأكمل "حال رحل فايلر عن الفريق، فالأولوية لأزارو ستكون الاستمرار مع الأهلي، هو يرى أن المدرب تحامل عليه قبل رحيله للإعارة بالسعودية".

واختتم "أزارو يفكر في كل الأمور ولم يحسم موقفه النهائي بعد، الأهلي يريد أن يمدد العقد أولاً بعد ذلك يتم حسم كافة الأمور.

يُذكر أن عقد وليد أزارو ينتهي مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل.