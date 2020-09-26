أول تعليق من محمد يوسف على خلافة فايلر في تدريب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبيرتو

نفى محمد يوسف، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، ما يثار حول اتفاق مجلس إدارة النادي معه لخلافة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي.

وكان الأهلي قد أصدر بياناً رسمياً أعلن خلاله أنه سيتم الكشف عن موقف فايلر النهائي مع الفريق يوم 1 أكتوبر.

وأشارت تقارير إعلامية، أن محمد يوسف، سوف يتم الاستعانة به مديراً فنياً بشكل مؤقت للفريق حال رحل فايلر، مع وجود عادل مصطفى كمدرب عام.

وكتب يوسف من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي "أنا ابن الأهلي، فأينما كان العمل سأكون على قدر المسئولية بإذن الله لإنكم خلفى، جماهير النادي الأهلي الوفية والعريقة رأيت التصريحات بالفترة الاخيرة عن رحيل مدرب الأهلي رينيه فايلر وترشيحي لتولي المسئولية بدلاً عنه".

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وتابع "صحيح أن تدريب الأهلي حلم ومكانة عظيمه لمن يحمل لواء هذا الشرف فهو الفخر بذاته، ولكنى تعجبت من زيادة التصريحات وانتشارها وبقوة في أغلب صفحات السوشيال ميديا الأهلاوية".

وواصل "جماهير الأهلي اعتدنا منكم التكاتف والبعد عن أي تصريح ليس له أساس من الصحة أو ربما قائم على اجتهادات البعض من الصحفيين مع احترامنا الكامل للجميع وأيضا أقدر ترشيحكم لي وثقتكم التامة بي كعنصر من عناصر النادي وابن من أبناءه".

وأضاف "لكن عملاً وتطبيقاً لهذه المبادئ التى نشأنا عليها منذ الصغر فلا يمكننى التعليق او القول سوى أنه لا شئ مما قيل تم رسمياً".

وأكمل "أنا في خدمة الكيان في أي مكان يحتاج فيه الى خدماتي كالجندى فى خدمه وطنه وانى اعدكم إننى سأكون على قدر المسئولية بتوفيق الله ودعمكم وحرصى على اسعادكم".

واختتم "فلا يهم مكان تواجدي بل المهمة السامية هي مصلحة الكيان والتركيز من أجل تحقيق المزيد من البطولات التي تسعدكم فأنتم اللاعب رقم واحد لدينا وعلى حب الكيان اجتمعنا".