مرتضى منصور يسخر من تدوينة شوبير

سخر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من التغريده التي نشرها أحمد شوبير على صفحته وفيها إسقاط على مطالبه الزمالك بأحقيته فى نادي القرن. ووصف مرتضى منصور التغريدة بالتافهه مشددا أنه بالأمر سيتم ازاله هذه التغريده. ووصف مرتضى منصور التغريدة بالتافهه مشددا أنه بالأمر سيتم ازاله هذه التغريده. وتقدم مرتضى منصور ظهر اليوم السبت بأوراق ترشحه لانتخابات البرلمان ٢٠٢٠ وذلك عن دائرة ميت غمر حيث تجري عمليه التصويت يومي ٧و٨ نوفمبر المقبل.

وكان مرتضى منصور قد حصل على أعلى الأصوات على مستوى الجمهورية فى انتخابات ٢٠١٥. بأوراق ترشحه لانتخابات البرلمان ٢٠٢٠ وذلك عن دائرة ميت غمر حيث تجري عمليه التصويت يومي ٧و٨ نوفمبر المقبل.وكان مرتضى منصور قد حصل على أعلى الأصوات على مستوى الجمهورية فى انتخابات ٢٠١٥.

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