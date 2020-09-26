20 لاعبا بقائمة طنطا لمواجهة الإهلى

اعلن رضا عبد العال المدير الفني لفريق طنطا، عن قائمة الفريق استعداداً لمواجهة النادي الاهلي المقرر لها مساء غد ،السبت، ضمن منافسات بطولة

الدوري الممتاز.

ضمت القائمة كل من ، محمد أشرف، ومصطفي الكومي، وسليمان عبدربة، ومحمود مسعود، ومحمد العشري،

ومحمد الشاذلي، وإيهاب سمير، ومصطفي أمين ومحمد أسعد وأحمد الشناوي ووليد عادل وأحمد فهمي وأحمد الألفي ومحمد ماجد اونوش وحسين فيصل وحامد حمدان وعبدالرحمن الدح وهشام شعبان وهاني رشدي وإسلام رشدي