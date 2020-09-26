اتحاد الكرة: كرة موحدة لدوري القسم الثاني والثالث والرابع

كشف مسؤولو اتحاد الكرة عن الاتفاق مع الشركة راعية الملابس على توحيد كرة موحدة لأقسام الدوري المختلفة سواء الثاني أو الثالث أو الرابع.

قال مسؤولو اتحاد الكرة إن الكرة الموحدة للدوري الممتاز سيتم تغيير تصميمها في الموسم الجديد المقرر انطلاقه مع نهاية العام الجاري.

وكان اتحاد الكرة نجح في توفير كرة موحدة للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخ الدوري، واقيمت بها مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في فبراير الماضي، كما أقيمت بها لقاءات الدور الثاني المسابقة المحلية.

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