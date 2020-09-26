كورة لايف مشاهدة ماتش الاهلي وطنطا بث مباشر اليوم 26/9/2020 الدوري المصري

مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا‏ بث مباشر بتاريخ 26-09-2020 الدوري المصري، يستضيف استاد السلام بالقاهرة اليوم السبت اللقاء الذي يجمع فريق الأهلي المصري ضد منافسه طنطا، ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من الدوري المصري موسم 2019-2020، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت الأولى بتعليق أيمن الكاشف.

مباراة الاهلي وطنطا اليوم

فريق الاهلي يخوض لقاءه الثلاثين من الدوري المصري كبطل للبطولة التي حسمها بعد خسارة غريمه التقليدي الزمالك أمام اسوان، ويأمل المارد الأحمر في استكمال طريق الانتصارات بعدما تعطل قطار الفوز في الجولتين الثامنة والعشرين والسابعة، وكانت أخر مباراة للفريق في الجولة الماضية أمام نادي مصر وانتهت بفوز الأحمد بثلاثية نظيفة، يحتل الفريق

المركز الأول برصيد 76 جمعها من الفوز في 24 وتعادل في 4 وخسر لقاء وحيد.

مباراة الاهلي وطنطا

على الجانب الآخر فريق طنطا الذي يحلم بالخروج بنتيجة إيجابية تساعده في إعطاء اللاعبين دفعة معنوية للعودة مرة أخرى الدوري المصري الممتاز، وكانت أخر مباراة للفريق في الجولة الماضية أمام الزمالك وفشل أبناء السيد البدوي في تحقيق الفوز تحت قيادة المدرب الجديد الكابتن رضا عبد العال، حيث استقبلت شباكه ثلاثية فيما سجل هدف وحيد، يحتل الفريق المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة بعد أن خاض 29 لقاء حقق الفوز في ٢ وتعادل 12 وخسر 15 مباراة، ومن المقرر

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أن تذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت الأولى بتعليق أيمن الكاشف.

موعد مباراة الاهلي وطنطا

6:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:30 مساءاً بتوقيت مصر .

6:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:30 مساءاً بتوقيت العراق .

5:30 مساءاً بتوقيت السودان .

6:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:30 مساءاً بتوقيت تونس .

4:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:30 مساءاً بتوقيت قطر.

3:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

3:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

بطاقة المباراة

البطولة : الدوري المصري

الجولة: الأسبوع 30

القنوات الناقلة : أون تايم سبورت الأولى

الملعب : استاد السلام

المعلق : أيمن الكاشف

نتيجة مباراة الذهاب : الأهلي (5-0) طنطا‏

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