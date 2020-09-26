بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا اليوم في الدوري المصري

تتجه أنظار محبي كرة القدم العربية عامة والمصرية خاصة، صوب ملعب السلام، إذ ستقام مباراة مرتقبة بين الأهلي ونظيره طنطا، مساء اليوم السبت 26 سبتمبر، ضمن فعاليات الأسبوع الـ30 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويقدم موقع كورة 365 خدمة مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر اليوم، والمُقرر انطلاقها في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، أي السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع حصريًا على الهواء عبر قناة أون تايم سبورت 1.

وتنصب أهداف الأهلي في اتجاهات

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أخرى غير مسابقة الدوري بعدما حصد اللقب بشكل رسمي منذ جولتين، إذ سيدخل اللقاء من أجل اختبار عدد من لاعبيه الشباب، وأيضًا الاستعداد لبطولة دوري أبطال أوروبا

أما طنطا فيتواجد بالمركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، ويمر الفريق بظروف صعبة هذا الموسم، فهو بحاجة إلى صناعة معجزة من أجل مواصلة المنافسة في الممتاز، إذ يبتعد عن مراكز

البقاء بـ10 نقاط مع بقاء 4 جولات فقط على النهاية، أي أنه بحاجة إلى الفوز في جميع المباريات المقبلة بدون تلقي أي هزيمة.

سيفتقد الفريق الأحمر في مباراة اليوم لخدمات الثنائي محمود متولي وسعد سمير بداعي الإصابة، وستكون جميع الخيارات متاحة أمام فايلر الذي قد يعتمد على تشكيلة المباريات السابقة كالآتي:

محمد الشناوي

محمود وحيد – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمد هاني

أليو ديانج – عمرو السولية

جيرالدو – وليد سليمان – محمود كهربا

أليو بادجي

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