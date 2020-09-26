بث مباشر | فيديو أهداف الاهلي السعودي وشباب الاهلي دبي فى دوري أبطال آسيا "رابط يلا شوت"

ستكون بداية انطلاق البث المباشر لمباراة الأهلي السعودي وشباب أهلي دبي اليوم السبت 26-9-2020 في تمام الساعة 4:40 مساءً بتوقيت السعودية، 3:40 بتوقيت مصر، 5:40 بتوقيت الإمارات.

ويسعى الأهلي وشباب أهلي دبي في هذا اللقاء، إلى نفس الهدف وهو تحقيق الانتصار والتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، الذي تُلعب منافساته بنظام مختلف هذه المرة بسبب ظروف استثنائية فرضها فيروس كورونا، حيث تقام مرحلة الأدوار الإقصائية من مباراة واحدة، أي الفائز يعبر، والخسار يودع.

لمشاهدة مباراة الاهلى وشباب الاهلى دبى بث

وكان مشوار الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا جيد جداً، حيث وصل إلى ثمن النهائي، بعد أن تصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، رغم خسارته في الجولتين الأخيرتين أمام الشرطة واستقلال طهران، والتي جاءت عقب ضمان تأهله لدور المقبل، فيما حل الاستقلال الإيراني ثانياً برصيد 5 نقاط بنفس المجموعة، والشرطة العراقي ثالثاً والذي ودع البطولة، والوحدة الإماراتي الذي لم يستكمل

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المنافسة وأعلن انسحابه، بعد اصابة جملة من لاعبيه بفيروس كورونا.

بينما بلغ فريق شباب الأهلي دبي دور الـ16 بعد أن حل في المركز الثاني عن المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط، خلف فريق باختاكور الأوزبكي الذي تصدر المجموعة برصيد 10 نقاط، وقد تم استبعاد حامل اللقب نادي الهلال السعودي من البطولة، من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بسبب خوضه لمباراة الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات بقائمة منقوصة، وذلك بعد تعرض عدد كبير من لاعبيه لاصابات كورونا، وكان يفترض أن تكون القائمة لديه مكونة من 13 لاعباً كحد أدنى.

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تجدون هنا ( بث مباشر الأهلى السعودى )