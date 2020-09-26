مانشستر يونايتد يخطف فوزًا أمام برايتون بالبريميريلج

خطف مانشستر يونايتد فوزًا أمام برايتون ألبيون بثلاث أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز ، "البريميرليج".
سجل أهداف مانشستر يونايتد كلا من:"لويس دانك "هدف عكسي"، وماركوس راشفورد ، وبرونو فيرنانديز في الدقائق 43، و55 و العاشرة من الوقت الإضافي، فيما سجل أهداف برايتون كلا من : نايل موباي، سولي مارش في الدقائق 40 ، والخاسمة من الوقت الإضافي.
رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 3 نقاط، ليجني أولى نقاطه، بعد الخسارة الأولى أمام كريستال بالاس بثلاثية مقابل هدف، فيما توقف رصيد برايتون عند 3 نقاط في المركز العاشر.
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