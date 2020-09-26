مشاهدة مباراة الأهلي وشباب الأهلي دبي بث مباشر اليوم 26/09/2020 في دوري ابطال أسيا

نتابع واياكم البث المباشر لمباراة الأهلي وأهلي دبي اون لاين في دوري أبطال آسيا 2020، تتجه أنظار عشاق الكرة الآسيوية إلى متابعة مباراة الأهلي السعودي وشباب أهلي دبي الإماراتي في قمة مباريات اليوم السبت 26 سبتمبر 2020، وذلك في منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا 2019-2020 لكرة القدم، وسيكون ملعب استاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة مسرحاً لهذه المواجهة القوية.

تنقل مشاهدة مباراة الأهلي وشباب أهلي دبي بث مباشر اليوم عبر قناة beIN SPORTS HD7 بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف، وكذلك تتيح قناة الاتحاد الآسيوي عبر يوتيوب إذاعتها بصوت المعلق سمير المعيرفي، وقناة الكأس HD3 بصوت المعلق خالد الحدي.

وستكون بداية انطلاق البث المباشر لمباراة الأهلي السعودي وشباب أهلي دبي اليوم السبت 26-9-2020 في تمام الساعة 4:40 مساءً بتوقيت السعودية، 3:40 بتوقيت مصر، 5:40 بتوقيت الإمارات.

مباراة الأهلي السعودي وأهلي دبي بث مباشر



ويسعى الأهلي وشباب أهلي دبي في هذا اللقاء، إلى نفس الهدف وهو تحقيق الانتصار والتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، الذي تُلعب منافساته بنظام مختلف هذه المرة بسبب

ظروف استثنائية فرضها فيروس كورونا ، حيث تقام مرحلة الأدوار الإقصائية من مباراة واحدة، أي الفائز يعبر، والخسار يودع.

وكان مشوار الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا جيد جداً، حيث وصل إلى ثمن النهائي، بعد أن تصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، رغم خسارته في الجولتين الأخيرتين أمام الشرطة واستقلال طهران، والتي جاءت عقب ضمان تأهله لدور المقبل، فيما حل الاستقلال الإيراني ثانياً برصيد 5 نقاط بنفس المجموعة، والشرطة العراقي ثالثاً والذي ودع البطولة، والوحدة الإماراتي الذي لم يستكمل المنافسة وأعلن انسحابه، بعد اصابة جملة من لاعبيه بفيروس كورونا.

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بينما بلغ فريق شباب الأهلي دبي دور الـ16 بعد أن حل في المركز الثاني عن المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط، خلف فريق باختاكور الأوزبكي الذي تصدر المجموعة برصيد 10 نقاط، وقد تم استبعاد حامل اللقب نادي الهلال السعودي من البطولة، من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بسبب خوضه لمباراة الجولة

السادسة والأخيرة من دوري المجموعات بقائمة منقوصة، وذلك بعد تعرض عدد كبير من لاعبيه لاصابات كورونا، وكان يفترض أن تكون القائمة لديه مكونة من 13 لاعباً كحد أدنى.

وسوف تشهد مباراة اليوم بين الأهلي السعودي وأهلي دبي الكثير من الندية والإثارة، كون الفريقين يطمحان للوصول إلى أبعد مرحلة في دوري الأبطال الآسيوي، وكان الاجتماع الأخير بين هذين الفريقين، في دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا 2016-2017، فاز بها الأهلي السعودي بأربعة أهداف في مجموع المباراتين.

تشكيلة الأهلي السعودي: محمد العويس – لوكاس ليما – عبدالباسط الهندي – معتز هوساوي – عبدالله حسون – محمد فتيل – علي الأسمري – محمد المجحد – سلمان المؤشر – ماركوا مارين – عمر السومة.

تشكيلة أهلي دبي: ماجد ناصر – أحمد عبدالله جميل – يوسف جابر – وليد عباس – عبد العزيز هيكل – عزيزجون غناييف – ماجد حسن – وليد حسينا- اسماعيل الحمادي – إدواردو – بيدرو كوندي.

الأهلي السعودي 0 – 0 أهلي دبي

وسيتم اضافة فيديو البث المباشر لمباراة الأهلي السعودي وشباب أهلي دبي قبل بداية اللقاء بقليل، من أجل متابعتها عبر موقعنا الذي يقدم خدمة مستمرة لاهم مباريات اليوم بدوري أبطال آسيا.

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