بث مباشر | نتيجة الاهلي السعودي وشباب الاهلي دبي فى دوري أبطال آسيا

يترقب عشاق كرة مواجهة قوية بين الاهلي السعودي وشباب الاهلي دبي الاماراتي، فى قمة مباريات اليوم السبت 26-9-2020، ضمن أولى مباريات دور الـ16 الإقصائي فى دوري أبطال آسيا.

تنطلق مباراة الأهلي السعودي وشباب الأهلي دبي الإماراتي في تمام الساعة 15:40 بتوقيت مصر، 16:40 بتوقيت مكة المكرمة، 13:40 بتوقيت جرينتش، وتقام على ملعب الجنوب في قطر.

تنُقل المباراة عبر شاشة قناة بي إن سبورت 7، بصوت المعلق الرياضي “رؤوف خليف”، وعلى القناة الرسمية لموقع الاتحاد الآسيوي على موقع يوتيوب.

تأهل الأهلي السعودي لهذا الدور بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وجاء في المركز الثاني فريق الاستقلال الإيراني برصيد 5 نقاط، وشهدت هذه المجموعة انسحاب فريق الوحدة الإماراتي بعد تعرض عدد كبير من لاعبيه للإصابة بفيروس كورونا.

بينما شباب الاهلي دبي، فجاء في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط، ليحجز مقعده في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، بينما تصدر المجموعة فريق باختاكور الأوزبكي برصيد 10 نقاط، وذلك بعد قرار الاتحاد الآسيوي باستبعاد فريق الهلال السعودي حامل اللقب الذي فشل في إيجاد قائمة لخوض مباراته الأخيرة بدور المجموعات، وذلك بعد إصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا، حيث كان يتواجد معه 13 لاعبا فقط من ضمنهم 3 حراس مرمى.

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جدير بالذكر ان آخر مواجهة الأخيرة بين الفريقين كانت في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا نسخة 2016-2017، وانتهت بتفوق الأهلي السعودي بنتيجة 4-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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إليكم تشكيل الفريقين فى مباراة اليوم

تشكيلة أهلي جدة: محمد العويس – سلمان المؤشر – عبد الله حسون – معتز هوساوي – عبد الباسط هندي – محمد آل فتيل – محمد المجحد- علي الأسمري – لوكاس ليما – ماركو مارين – عمر السومة.

تشكيلة شباب الأهلي دبي: ماجد ناصر – كارلوس إدواردو – محمد مرزوق – وليد عباس – عزيزجون جانييف – إسماعيل الحمادي – وليد حسن – يوسف جابر – ماجد حسن – عبد العزيز هيكل.

عزيزجون جانييف الخطير وضع أهلي دبي في المقدمة فى الدقيقة 29، بهدف جميل بعد تصويبة جريئة من خارج منطقة الجزاء لمست جسد “عبد الباسط هندي” لتغير اتجاهها قليلاً وتسكن الزاوية اليسرى.

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