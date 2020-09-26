بث مباشر | مشاهدة مباراة أهلي جدة وأهلي دبي في دوري أبطال آسيا

يُقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة أهلي جدة وأهلي دبي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم السبت 26-9-2020، على ملعب الجنوب في قطر.
تنطلق مباراة أهلي جدة وأهلي دبي في تمام الساعة 13:40 بتوقيت جرينيتش، 15:40 بتوقيت مصر ، 16:40 بتوقيت السعودية ، وتنقل على قناة بي إن سبورت 7 بتعليق التونسي رؤوف خليف.
وسينقل اللقاء كذلك على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بموقع “يوتيوب” بتعليق سمير المعيرفي، بالاضافة إلى قناة الكأس القطرية.
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أهلي جدة 0-1 أهلي دبي
⛳️ ملعب الجنوب (قطر)
???? دوري أبطال آسيا (دور الـ 16)
???? جارية الان
- ???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة الأهلي السعودي وشباب الأهلي دبي الإماراتي..
- ✅ قم بتحديث هذه الصفحة “رفريش” أول بأول ليصلك كل ما هو جديد عن اللقاء..من فرص وأحداث مختلفة.
- ???? أصحبكم في هذه التغطية المباشرة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365
- ???????? تشكيلة أهلي جدة: محمد العويس – سلمان المؤشر – عبد الله حسون – معتز هوساوي – عبد الباسط هندي – محمد آل فتيل – محمد المجحد- علي الأسمري – لوكاس ليما – ماركو مارين – عمر السومة.
- ???????? تشكيلة شباب الأهلي دبي: ماجد ناصر – كارلوس إدواردو – محمد مرزوق – وليد عباس – عزيزجون جانييف – إسماعيل الحمادي – وليد حسن – يوسف جابر – ماجد حسن – عبد العزيز هيكل.
- ???? للتذكير: جاء تأهل الأهلي دبي إلى مرحلة خروج المغلوب بقرار إداري من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حين قام بإستبعاد نادي الهلال السعودي من البطولة بعد إصابة جميع لاعبيه بفيروس كورونا وتبقي 11 لاعبًا فقط.
- ???? للتذكير: جاء تأهل أهلي جدة كمتصدر لمجموعته بعد انسحاب نادي الوحدة الإماراتي بسبب تخوفه من تعرض لاعبيه لفيروس كورونا.
- ????♂️ يُدير هذا اللقاء الحكم البحريني “شكر الله”
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الشوط الأول
- 1″ صافرة بداية المباراة..
- 6″ بوووووووووووم….هدف أول مؤكد يضيع من عمر السومة بعد ارتطام تسديدة رأسية منه في القائم، ترتد إلى زميله الذي تابعها في الشباك لكنه في وضعية تسلل.
- 10″ سيطرة ميدانية لأهلي جدة في بداية هذا اللقاء..
- 14″ تغيير إضطراري في تشكيلة أهلي دبي بخروج “ماجد حسن” للإصابة ونزول “محمد جمعة”.
- 20″ الإلتحامات القوية لا تتوقف في وسط الملعب بين لاعبي الفريقين، وحتى الآن لم نر جمل تكتيكية منهما.. لكن دفاع الفريق السعودي يبدو في أفضل حال، ويتعامل مع جميع الكرات الطولية والبينية بحنكة.
- 23″ ???? أول بطاقة صفراء في المباراة للاعب وسط أهلي جدة محمد آل فتيل
- 27″ بووووووووووووووم… هجوم خطير من جانب أهلي دبي تنتهي بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء للاعب الأوزبكي “عزيزجون جانييف” يتصدى لها محمد العويس من الزاوية اليسرى لترتد إلى جانييف مرة أخرى ليمررها عرضية من اليمين ثم تشتت.
- 29″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووووول…عزيزجون جانييف الخطير يضع أهلي دبي في المقدمة، بهدف جميل بعد تصويبة جريئة من خارج منطقة الجزاء تلمس جسد “عبد الباسط هندي” لتغير اتجاهها قليلاً وتسكن الزاوية اليسرى ..
- 29″ محمد العويس حاول عليها دون جدوى، لتحركه بشكل متأخر جدًا!
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