بث مباشر | مشاهدة مباراة أهلي جدة وأهلي دبي في دوري أبطال آسيا

يُقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة أهلي جدة وأهلي دبي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم السبت 26-9-2020، على ملعب الجنوب في قطر.

تنطلق مباراة أهلي جدة وأهلي دبي في تمام الساعة 13:40 بتوقيت جرينيتش، 15:40 بتوقيت مصر ، 16:40 بتوقيت السعودية ، وتنقل على قناة بي إن سبورت 7 بتعليق التونسي رؤوف خليف.

وسينقل اللقاء كذلك على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بموقع “يوتيوب” بتعليق سمير المعيرفي، بالاضافة إلى قناة الكأس القطرية.

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أهلي جدة 0-1 أهلي دبي

⛳️ ملعب الجنوب (قطر)

???? دوري أبطال آسيا (دور الـ 16)

???? جارية الان