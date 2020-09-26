بأعجوبة…مانشستر يونايتد يقتنص أول ثلاث نقاط في الدوري الانجليزي

أقتنص مانشستر يونايتد أول ثلاث نقاط له فى الدوري الإنجليزي عقب فوزه بصعوبة على مضيفه برايتون 3-2، في افتتاح مباريات اليوم السبت 26-9-2020 ضمن الجولة الثالثة “بالبريميرليج”.

دخل “مانشستر يونايتد” مباراته الثانية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وعينه على تحقيق الفوز، لتعويض الخسارة المذلة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام “كريستال بالاس”.

وتأجلت مباراة “مانشستر يونايتد” في الجولة الأولى أمام “بيرنلي” والتي كان من المقرر لها 12-9-2020، وسوف يتم تحديد معاد آخر في وقت لاحق.

سجل أهداف مانشستر يونايتد لويس دينك، لاعب برايتون، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 43 وماركوس راشفورد في الدقيقة 55، وبرونو فيرنانديز في الدقيقة في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

فيما سجل هدفي برايتون نيال موباي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء وسولومون مارش في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وعرفت المباراة منذ بدايتها تميزا ملفتا من جانب برايتون، الذي نجح في افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 40، عبر مهاجمه الفرنسي نيال موباي من علامة الجزاء على طريقة بانينكا.

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ولم يدم تقدم أصحاب الأرض بالنتيجة طويلا، إذ تمكن اليونايتد بعد ثلاث دقائق فقط من العودة سريعًا للقاء، بهدف عكسي أحرزه لويس دينك مدافع برايتون بالخطأ في مرمى فريقه.

وفي الشوط الثاني من المباراة، واصل برايتون أفضليته وهدد مرمى اليونايتد بعدة كرات خطرة، ناب القائم والعارضة عن الحارس دي خيا في التصدي لها.

ومن هجمة مرتدة سريعة، تمكن المهاجم ماركوس راشفورد في الدقيقة 55 من تسجيل هدف ثان لليونايتد، بعد مجهود فني رائع تجاوز من خلاله ثلاث مدافعين من برايتون قبل أن يضعها في الجهة اليسرى من الشباك.

وبلغت الإثارة ذروتها في الوقت البدل ضائع من عمر المباراة، حيث نجح برايتون في تعديل الكفة من رأسية للاعب سولومون مارش، ليحتسب حكم اللقاء بعد ذلك بدقيقة واحدة ركلة جزاء لصالح اليونايتد نفذها البرتغالي برونو فرنانديز بنجاح.

وبهذا، حصد مانشستر يونايتد أول ثلاث نقاط له هذا الموسم بعد خسارة مباراته الأولى أمام كريستال بالاس بثلاثة أهداف لهدف، فيما تلقى برايتون هزيمته الثانية تواليًا ليتجمد رصيد الفريق عند ثلاث نقاط أيضا.

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