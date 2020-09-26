خيبة أمل في نيوزيلاندا بعد إلغاء مباراة ودية أمام متصدر تصنيف الفيفا “بلجيكا”

أعرب الاتحاد النيوزيلندي عن خيبة أمله لإلغاء مباراة ودية أمام منتخب بلجيكا القوي الشهر المقبل، فيما كانت من الممكن أن تكون أول مباراة للفريق الوطني منذ ما يقرب من عام.

وقال الاتحاد النيوزيلندي إن جائحة فيروس كورونا لعبت دوراً رئيسيًا في قراره بإلغاء المباراة المقررة في الثامن من أكتوبر المقبل في بروكسل، حيث يواجه العديد من لاعبي المنتخب قيوداً على السفر ومخاوف من الحجر الصحي قبل عودتهم إلى أنديتهم.

وقال الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) إن الأندية لن تكون ملزمة بالسماح للاعبيها بالانضمام إلى منتخباتهم خلال فترة التوقف الدولية الشهر الحالي إذا كان عليهم قضاء بعض الوقت في الحجر الصحي.

وقال أندرو براجنل الرئيس التنفيذي للاتحاد النيوزيلندي في بيان اليوم السبت “بناء على الوضع الحالي، لا يمكن استدعاء عدد كاف من اللاعبين للمباراة وعودتهم إلى أنديتهم دون حدوث أرتباك كبير لمواسمهم المحلية.

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“كما من شأن هذه المباراة أن تبعد اللاعبين عن أجواء المنافسة مع أنديتهم والتأثير على تطورهم على المدى البعيد كلاعبين وكذلك على مسيرتهم”.

ولم يشارك المنتخب النيوزيلندي في أي مباراة منذ نوفمبر الماضي. وكان من المقرر أن يلتقي مع البحرين وعمان في مارس الماضي، لكن تم إلغاء المباراتين بسبب الجائحة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق مع المنتخب الإنجليزي في ويمبلي يوم 12 نوفمبر الثاني المقبل، لكن براجنل لم يشر إلى هذه المباراة اليوم بإستثناء قوله “نواصل مراقبة الوضع بشأن المباريات المستقبلية”.