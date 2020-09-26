عودة كورونا..الشرطة الألمانية تُقلل الإجراءات الأمنية حول الملاعب بعد منع الجمهور

أظهر بحث أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مع السلطات الإقليمية، أن قوات الشرطة الألمانية تدفع بعدد أقل من الأفراد لتأمين استادات كرة القدم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي ولاية هيسن، جرى تكليف 23 شرطيًا بتأمين المباريات الخمس التي أحتضنها آينتراخت فرانكفورت بدون حضور جماهير خلال المراحل الأخيرة من الموسم الماضي للدوري الألماني (بوندسليجا).

وكانت وزارة داخلية ولاية هيسن أعلنت في 2019 أنه جرى تكليف 1445 شرطيًا لتأمين نفس العدد من المباريات.

وفي ولاية بافاريا، تولى 1734 شرطيًا تأمين 54 مباراة أقيمت بدون جمهور، في مختلف مسابقات الدوري، بينما شهدت الفترة نفسها من العام الماضي إقامة 46 مباراة تولى تأمينها 8180 من رجال الشرطة.

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وتجدر الإشارة إلى أنه جرى الأسبوع الماضي السماح للعديد من الأندية بحضور عدد محدود من المشجعين، مع بداية منافسات الموسم الجديد.

وكانت المنافسات توقفت لنحو شهرين في ألمانيا، ثم جرى استكمال مباريات الدوري خلال شهري مايو و يونيو دون جمهور.

وحتى بعد العودة الجزئية للمشجعين إلى الاستادات، شهدت مباريات كرة القدم تراجعًا كبيراً في عدد أفراد خدمات الطوارئ.

وتولى 30 شريطًا تأمين مباراة لايبزيج أمام ضيفه ماينز يوم الأحد الماضي في حضور 8500 مشجع، رغم أن الاستاد نفسه عادة ما كان يشهد تكليف ما بين 120 و500 من رجال الشرطة بحسب تقييم الأوضاع.