لايبزيج لن يضيع من دون تيمو فيرنر..وسيظل خصمًا قويًا للبايرن

قال إميل فورسبيرج، صانع ألعاب فريق لايبزيج الألماني، إن الفريق لديه ما يلزم للتغلب على بايرن ميونخ هذا الموسم، وذلك حتى في ظل غياب نجم الهجوم تيمو فيرنر الذي رحل عن لايبزيج وانضم إلى تشيلسي الإنجليزي.

وقال فورسبرج في تصريحات نشرتها صحيفة “بيلد” اليوم السبت :”علينا تغيير الأمور الآن وقد قدمنا أداء جيداً أمام ماينز (في المرحلة الأولى من الدوري الألماني) لأن كل فرد تحمل المسؤولية.”

وكان لايبزيج استهل مشواره في الموسم الجديد من الدوري الألماني (بوندسليجا) بالفوز على ماينز 3 / 1 مطلع الأسبوع الماضي.

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وقدم الفريق أداء عزز ثقة اللاعب السويدي الدولي إميل فورسبيرج في أن لايبزيج لديه ما يكفي من إمكانيات للتغلب على بايرن ميونخ الذي توج بلقب الدوري في المواسم الثمانية الماضية.

وقال فورسبيرج :”كنا الفريق الوحيد الذي لم يخسر أمامه في الموسم الماضي. ويمكننا التغلب عليه إذا ظهرنا بمستوي جيد.”

وشدد فورسبيرج على أهمية المباراة التي يخوضها لايبزيج اليوم السبت أمام مضيفه باير ليفركوزن في المرحلة الثانية من البوندسليجا، وقال:”يمكننا وضع بصمة بالفوز. سيكون الفوز هناك (على ملعب ليفركوزن) صعبًا على أي فريق هذا الموسم أي هذا الموسم أيضًا.”