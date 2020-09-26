مهاجم مانشستر سيتي يغيب عن منتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم 2022

سيغيب نجم مانشستر سيتي الإنجليزي جابريل جيسوس، عن المباراتين الأوليين لمنتخب البرازيل في تصفيات مونديال قطر 2022 والمقررتين في 9 و13 الشهر المقبل ضد بوليفيا والبيرو، وذلك بسبب الإصابة بحسب ما أفاد الجمعة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وكشف الاتحاد البرازيلي في بيان أن مانشستر سيتي “اتصل الأربعاء بطبيب المنتخب، رودريغو لاسمار، لإعلامه بأكتشاف إصابة عند اللاعب بعد المباراة ضد ولفرهامبتون الإثنين في الدوري الإنجليزي الممتاز“.

وخاض إبن الـ23 عامًا مباراة الإثنين بأكملها وحتى أنه سجل الهدف الأخير في الفوز الذي حققه سيتي 3-1 على ولفرهامبتون في ملعب الأخير.

ولم يعط الاتحاد البرازيلي أي تفاصيل بشأن نوع الإصابة أو المدة التي هو بحاجة اليها اللاعب من أجل التعافي منها.

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وقرر مدرب “سيليساو” تعويض جيسوس بمهاجم هرتا برلين الألماني ماتيوس كونيا الذي تألق مع بلاده في الدورة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل حتى الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بتسجيله خمسة أهداف في سبع مباريات.

لكنها المرة الأولى التي يحصل فيها ابن الـ21 عامًا على فرصة تمثيل المنتخب الأول واللعب الى جانب نجوم مثل نيمار، تياجو سيلفا، كاسيميرو، فيليبي كوتينيو وماركينيوس في مستهل تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويبدأ المنتخب تدريباته في الخامس من أكتوبر في ريو، على أن يخوض مباراته الأولى في ساو باولو ضد بوليفيا في التاسع منه، ثم يسافر إلى ليما لمواجهة البيرو في 13 منه.