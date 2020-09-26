سيميوني يتعافى ويقود تدريبات أتلتيكو مدريد قبل مواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

أشرف المدير الفني لأتليتكو مدريد “دييجو سيميوني” على التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من فيروس كورنا استعدادًا لمباراته الأولى في موسم 2020-21 بالدوري الإسباني على أرضه أمام غرناطة مساء الأحد المقبل.

وكان اختبار سيميوني إيجابيًا لفيروس كورونا المستجد في 13 سبتمبر الجاري بعد عودة الفريق من المعسكر التدريبي للنادي في المدينة الإسبانية سيجوفيا.

ووفقًا لصحيفة “الماركا” فإن سيميوني وبعد اجتياز الفترة الإلزامية من العزلة الذاتية وتقديم اختبارين سلبيين لـ PCR، سيكون الآن حاضرًا في ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في أول ظهور للنادي في الليجا.

وسيواجه أتلتيكو مدريد فريق “غرناطة ” بغياب مؤثر واحد فقط، حيث يخضع قلب الدفاع الأوروجوياني “خوسيه خيمينيز” حاليًا للعزل الذاتي بعد أن أثبتت الإختبارات إصابته بالفيروس أيضاً في تاريخ 22 سبتمبر الجاري.

ومن المتوقع أن يتم ضم المهاجم الجديد للنادي “لويس سواريز” إلى تشكيلة المباراة بعد إكمال انتقاله من برشلونة لكن وبعد جلسة تدريبية واحدة فقط مع زملائه الجدد، من المحتمل أن يبدأ على مقاعد البدلاء، مع قيادة “دييجو كوستا” و “جواو فيليكس” خط الهجوم من البداية.

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