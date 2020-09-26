رياضة | دي خيا: أنا أفضل حاليًا من أي وقت مضى في مسيرتي

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر دي خيا: أنا أفضل حاليًا من أي وقت مضى في مسيرتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الحارس الإسباني ديفيد دي خيا لاعب مانشستر يونايتد، بإنه يشعر حاليا بأنه أفضل من أي وقت سابق ومستعد لموسم قوي مع الشياطين الحمر.

وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الخاصة بالنادي الإنجليزي، سُئل صاحب الـ29 عاما عما إذا كان يعتقد أن الجماهير، تنسى أحيانا أنه ما زال حارسا شابا.

فرد دي خيا بأن هذا قد يعود لأنه يلعب منذ سنوات طويلة، موضحا: "لقد لعبت كثيرا منذ أن كنت شابا صغيرا، لكنني أشعر الآن بأنني أفضل من أي وقت مضى في مسيرتي".

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وأضاف: "أشعر بالكثير من الثقة، وهذا مهم للغاية بالنسبة لي.. حان الوقت الآن للفوز بالمباريات والألقاب مرة أخرى، وهذا أهم شيء بالنسبة لنا حاليا".

وسيجد دي خيا منافسة على حراسة مرمى مانشستر يونايتد، هذا الموسم، بعد عودة دين هندرسون، الذي كان معارا في الموسم الماضي لشيفيلد يونايتد.

وفي هذا الصدد، قال الدولي الإسباني "من المهم للغاية، أن تكون هناك مشاعر طيبة مع باقي حراس المرمى، وكذلك مع مدربي الحراس.. إنه شيء رائع".