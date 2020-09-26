رياضة | ضربة موجعة لزيدان قبل ساعات من مواجهة ريال بيتيس

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة لزيدان قبل ساعات من مواجهة ريال بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني نبأ حزين قبل مواجهة ريال بيتيس اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وقال الفريق الأبيض في بيان نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن الظهير الأيسر البرازيلي للفريق مارسيلو لن يسافر إلى إشبيلية لمواجهة بيتيس.

وكان النجم البرازيلي ضمن قائمة فريق التي ستشارك في مباراة اليوم لكنه خرج في اللحظة الأخيرة بعد أن شعر ببعض الآلام على مستوى الظهر.

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يُذكر أن ريال مدريد لم يشارك في منافسات الجولة الاولى قبل أن يتعادل سلبياً في الجولة الثانية على ملعب أنويتا أمام ريال سوسيداد.

ومن المُتوقع أن يشارك الفرنسي فيرلاند ميندي بصورة أساسية في مركز الظهير الأيسر كونه البديل الأول للبرازيلي مارسيلو.