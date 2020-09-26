رياضة | عاجل.. رد الإتحاد الآسيوي على إستبعاد الهلال من أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. رد الإتحاد الآسيوي على إستبعاد الهلال من أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد الإتحاد الآسيوي لكرة القدم في الساعات القليلة الماضية على إعتراضات مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي حول إبعاده عن المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم الجاري.

وفي بيان رسمي نشره الإتحاد على موقعه الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت أكد فيه أن الهلال يُعتبر منسحباً من المباراة التي كان سيواجه فيها شباب أهلي دي في دور المجموعات من البطولة.

ودخل الزعيم السعودي اللقاء بقائمة مكونة من ثمانية لاعبين فقط بينهم ثلاثة حراس مرمى بسبب إصابة باقي الطاقم من اللاعبين والجهاز الفني والإدارة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقام الإتحاد الآسيوي بتوضيح كل هذه الامور في البيان وأكد أنه لن يقوم بإصدار أيه تعليقات إضافية حول الواقعة ، إلا أن الهلال قد قام بتقديم مذكرة إحتجاج يوم أمس واصفاً ما حدث في حقه بالظلم الفج.