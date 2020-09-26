رياضة | الكارتية التقليدي يتألق في البحيره بمشاركة 450 لاعبا ولاعبة

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الكارتية التقليدي يتألق في البحيره بمشاركة 450 لاعبا ولاعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في تجمع اكثر من 450 لاعبا ولاعبه بقطاع غرب البحيره (جناكليس - حوش عيسي- نادي غرب النوباريه) نفذ الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي، اختبار "الكيو" في حضور المستشار رامي المكاوي رئيس الاتحاد وأحمد محمد عضو مجلس الاداره واللواء جمال الطحلاوي المدير التنفيذي ومحمد فؤاد المدير التنفيذي لمنطقه البحيره واحمد صالح مدير مركز شباب جناكليس والكابتن عوض مهدي مسئول قطاع غرب البحيره. وأشرف على اختبار "الكيو" خبراء الاتحاد التقليدي سينسي أيمن يونس رئيس لجنه "شيهان كاي" وسينسي شريف عبد النبي مدرب المنخب وسينسي اسلام عثمان مدرس المنتخب وعضو اللجنه الفنيه العليا في حضور تجمع غفير من الاهالي واولياء الأمور. واشاد الجميع بالعزيمه والروح القتاليه والمعنوات المرتفعه للاعبين وحسن تنظيم مركز شباب جناكليس ولجنه التنظيم والسيطره بقيادة الكابتن خلود هاشم وباقي اعضاء لجنه التنظيم.

Advertisements