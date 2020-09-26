رياضة | تعرف على تشكيل القناة والنصر بدوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على تشكيل القناة والنصر بدوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق بعد قليل مباراة القناة والنصر ضمن الجولة 19 بدوري القسم الثاني، - المجموعة الثانية - والتي تقام علي استاد القناة القديم. وأعلن تامر مصطفى، المدير الفني للقناة، تشكيل فريقه وجاء كالتالي: محمد ابراهيم في حراسة المرمى واسلام سيد ومحمد طارق واسلام نبيل وأحمد طه ومحمد علي وعلاء احمد ومحمد يسري وعلي شوقي واحمد فوزي وحسام سيد فيما أعلن سيد عيد، المدير الفني للنصر تشكيل فريقه وجاء كالتالي: Advertisements عصام سعد في حراسة المرمى وحمودة سمير وأحمد كالوشا وأيامه الليبي واحمد داهش ومؤمن عاطف ومحمود حسونة وأحمد حسين ومحمد عبد الناصر اوشا وبابا ابراهيم ومحمود السيد ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من محمد عبد العزيز حكم ساحه، ومحمد حميدة مساعد أول، ورضا عيسي مساعد ثان، ومصطفي محمد حكم رابع . ويحتل القناة المركز السادس برصيد 25 نقطة فيما يحتل النصر المركز الرابع برصيد 28 نقطة

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